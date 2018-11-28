Недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке в очередной раз выставят на продажу
12:05 28.11.2018 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online
Депутаты Заксобрания Приморья одобрили продажу пятизвездочных гостиниц Hyatt на мысе Бурном и Корабельной набережной во Владивостоке. Оба объекта продадут максимум за 14,4 млрд руб., минимум – за 9,1 млрд руб.
Отели должны были открыться к саммиту АТЭС в 2012 году, однако ни один из них не был построен, а в 2014 году стройка была заморожена. В итоге одну гостиницу выставили на продажу. Предыдущий врио губернатора Андрей Тарасенко в 2017 году заявлял, что Hyatt на мысе Бурном снимают с продажи и будут достраивать своими силами, а Hyatt на Корабельной набережной «к сентябрю следующего года можно достроить». Однако новый врио главы региона Олег Кожемяко заявил, что оба Hyatt надо продать за реальную цену на аукционе с обременением в виде обязанности достроить. А вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал, что аукцион по продаже Hyatt объявят в начале 2019 года.
Торги будут проводится в форме классического очного аукциона с открытым составом участников с применением понижения начальной цены продажи. Начальная цена аукциона будет порядка 14,4 млрд руб., в случае поступления более одной заявки на соответствующем шаге аукцион переходит в форму на повышение. Продажа будет осуществляться двумя отдельными лотами. Гостиница на Бурном – с начальной ценой 6,186 млрд руб. и минимальной ценой 4,781 млрд руб., гостиница на Корабельной набережной –с начальной ценой 8,211 млрд руб. и минимальной ценой 5,696 млрд руб. Дату и время проведения аукциона огласят позже.
Людмила Васильева
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