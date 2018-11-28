Подготовка встречи Путина и Трампа в Аргентине продолжается - Песков
12:32 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль продолжает подготовку встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - во время саммита "двадцатки" в Аргентине.
"Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой- либо иной информации от американских визави мы не имеем", - заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о возможности отмены его встречи с российским коллегой в Аргентине.
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