Подготовка встречи Путина и Трампа в Аргентине продолжается - Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль продолжает подготовку встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - во время саммита "двадцатки" в Аргентине.

"Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой- либо иной информации от американских визави мы не имеем", - заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о возможности отмены его встречи с российским коллегой в Аргентине.