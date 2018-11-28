Московский кредитный банк профинансирует экспортные поставки крупнейшего российского экспортера зерна
12:09 28.11.2018
Московский кредитный банк (МКБ) предоставил предэкспортное финансирование в рамках мультивалютного кредитного договора торговому дому «РИФ», который является лидером в сфере экспорта российских зерновых. Компания занимается торговлей в России и экспортом сельскохозяйственной продукции — пшеницы, кукурузы, ячменя, бобовых и масличных агрокультур. Торговый дом воспользовался возможностями Московского кредитного банка в части субсидируемого кредитования и получил финансирование на льготных условиях.
«Одной из приоритетных стратегий банка является обслуживание компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, - говорит начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. - Мы следим за потребностями клиентов и развиваем нашу продуктовую линейку соответственно задачам импортеров и экспортеров. Одним из главных экспортных направлений остается сельскохозяйственный рынок. За прошедшие 17 лет экспорт сельхозпродукции и продовольствия из России вырос в 15 раз — с 1,3 млрд долларов в 2000-м до, оценочно, 20,1 млрд долларов в прошлом году. В 2017 году был обновлен исторический рекорд по сбору зерна, составивший 135,4 млн тонн».
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