Президент Афганистана объявил о создании спецгруппы для переговоров с талибами
13:05 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Афганистана выработало дорожную карту для переговоров с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и сформировало переговорную команду под руководством главы президентской администрации Абдулы Салама Рахими. Об этом заявил президент страны Ашраф Гани, выступая в среду на проходящей в Женеве под эгидой ООН министерской конференции по Афганистану.
"Я рад объявить сегодня, что после нескольких месяцев интенсивных консультаций с нашими гражданами в стране сформулировали дорожную карту для мирных переговоров. Мы сформировали органы и механизмы для движения к мирному соглашению, а сейчас продвигаемся к следующей главе мирного процесса".
"Мы стремимся к мирному соглашению, в котором "Талибан" будет включен в демократическое и инклюзивное общество", - сказал президент. Он сообщил, что переговорный орган будет состоять из 12 человек под руководством главы президентской администрации Абдулы Салама Рахими.
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