Песков не назвал условия возврата Украине задержанных военных кораблей и моряков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Россиизаявил, что ему неизвестно об условиях, при которых Россия вернула бы Украине задержанные военные корабли и моряков после инцидента в Керченском проливе. Об этом он заявил журналистам."Я не могу ответить на ваш вопрос, мне неизвестно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме", - подчеркнул он, отвечая на вопрос об условиях, при которых военные и корабли могли бы быть возвращены Киеву.25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.