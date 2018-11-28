Песков не назвал условия возврата Украине задержанных военных кораблей и моряков
13:20 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об условиях, при которых Россия вернула бы Украине задержанные военные корабли и моряков после инцидента в Керченском проливе. Об этом он заявил журналистам.
"Я не могу ответить на ваш вопрос, мне неизвестно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме", - подчеркнул он, отвечая на вопрос об условиях, при которых военные и корабли могли бы быть возвращены Киеву.
25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.
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