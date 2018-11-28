Информацию о женском обрезании в столице муфтий Москвы назвал "шокирующей"
13:32 28.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Муфтий Москвы назвал шокирующей информацию о женском обрезании в столице. Ранее «Медуза» написала о клинике, которая предоставляет такую услугу.
На сайте одного из столичных медцентров была размещена информация о «клиторэктомии» – эту операцию также называют «женским обрезанием».
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» старший имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, он впервые слышит о применении подобной практике в столице. По его словам, у мусульман такой потребности не возникало. Аляутдинов отметил, что шокирован сообщениями о случаях женского обрезания.
«Возможно, где-то на Кавказе подобная ситуация была, или в арабских странах порой подобную практику практикуют. В Москве чтобы подобное было – я впервые встречаю. Такой необходимости у мусульман не было. Да, можно встретить повествования о женском обрезании в книгах, но это больше как некое упоминание традиции, которая бытовала среди арабов. Но религиозного призыва, необходимости, желательности – такого повествования нет. Это несравнимо с тем обрезанием, которое предписано мальчикам. Из-за этого для меня это вообще такое немножко интересное, с другой стороны – шокирующее. Не знаю, как и с чем это связано».
В 2016 году правозащитная организация «Правовая инициатива» представила доклад о практике женского обрезания в некоторых высокогорных и равнинных районах Республики Дагестан. Подобная практика распространена в отдельных африканских странах.
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