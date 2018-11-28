Волгоградские общественники расширят свои полномочия на выборах

14:00 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Депутаты Волгоградской областной Думы поддержат проект закона о расширении полномочий региональной Общественной палаты по назначению наблюдателей на выборы. Как сообщили «НГ» в пресс-службе Общественной палаты (ОП) Волгоградской области, 27 ноября, состоялось заседание комитета областного Заксобрания по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики, в ходе которого председатель региональной Общественной палатыпредставила два проекта законов. «Согласно первому законопроекту, Общественная палата области сможет назначать общественных наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории региона, на выборах в органы государственной власти региона, а также местного самоуправления муниципальных образований. Во втором прописано, что указанные полномочия предлагается закрепить за Советом региональной Общественной палаты», – сообщили в пресс-службе ОП области.

«Мы уже имеем положительный опыт наблюдения на выборах президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта этого года, – сказала Татьяна Гензе. – Нами были подготовлены и обучены более 2000 общественных наблюдателей со всех районов и муниципалитетов нашей области. Мы объехали почти все из них во время процесса обучения. Отмечу, что сам по себе институт общественного наблюдения позволяет обеспечить полную прозрачность процедуры выборов». По словам Татьяны Гензе, «на сегодняшний день, согласно Федеральному закону, который подписал еще в декабре 2017 наш президент Владимир Путин, Общественная палата РФ и региональные Общественные палаты получили право назначать наблюдателей в избирательные комиссии, которые будут следить за порядком во время голосования»: «Но мы можем это делать только на выборах президента. Позже закон дополнился выборами депутатов Госдумы. Благодаря проектам законов, которые я представила на заседании профильного комитета областной Думы, Общественная палата региона сможет назначать наблюдателей и на выборы в органы государственной власти Волгоградской области, а также местного самоуправления муниципальных образований».

Депутаты профильного комитета Волгоградской облдумы поддержали предложенные Татьяной Гензе законопроекты. «Очевидно, что и региональное Заксобрание одобрит инициативу волгоградских общественников», – сказал «НГ» политолог, отметив, что это может произойти уже в первой половине декабре, когда состоится очередное заседание Волгоградской областной Думы.

Андрей Серенко