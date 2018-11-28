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ЧП, подобные пожару на строящемся ледоколе - ответственность руководства, считает Медведев

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14:12 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал доложить ему лично о ситуации с пожаром на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт- Петербурге.

По его словам, соблюдение техники безопасности на заводах имеет большое значение. "Все эти происшествия, и вчера которое случилось, понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чем виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовали и т.д. Но в любом случае это ответственность руководства", - сказал Медведев на совещании на петербургском Балтийском заводе о ходе строительства атомного ледокольного флота.

"Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить", - поручил премьер главе Минпромторга Денису Мантурову, руководству ОСК и всем, кто причастен к этому вопросу.

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