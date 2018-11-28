РФ и Турция провели сделку по поставкам С-400, отказавшись от расчетов в долларах - Путин
15:00 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ и Турция смогли провести сделку по поставкам комплекса С-400, отказавшись от расчетов в долларах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".
"Я только что разговаривал с президентом Турции, буквально полчаса назад. Мы говорили по ряду конкретных вопросов, но я напомню о нашей сделке в области ВТС (военно- технического сотрудничества), по поставкам С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчеты в долларах, то эти расчеты не пройдут. Ну, так, мы придумали другой вариант, и сделка все равно произошла", - сказал он.
Новости
- 15:32 28.11.2018
- Путин заверил, что пока не собирается покидать пост президента РФ
- 15:12 28.11.2018
- Женщина впервые возглавила армию страны-члена НАТО
- 14:22 28.11.2018
- Более 5 тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за угроз взрыва
- 14:12 28.11.2018
- ЧП, подобные пожару на строящемся ледоколе - ответственность руководства, считает Медведев
- 14:00 28.11.2018
- Волгоградские общественники расширят свои полномочия на выборах
- 13:32 28.11.2018
- Информацию о женском обрезании в столице муфтий Москвы назвал "шокирующей"
- 13:20 28.11.2018
- Песков не назвал условия возврата Украине задержанных военных кораблей и моряков
- 13:05 28.11.2018
- Президент Афганистана объявил о создании спецгруппы для переговоров с талибами
- 13:00 28.11.2018
- В избирком Ингушетии подана заявка на референдум о границе с Чечней
- 12:32 28.11.2018
- Подготовка встречи Путина и Трампа в Аргентине продолжается - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать