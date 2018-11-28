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РФ и Турция провели сделку по поставкам С-400, отказавшись от расчетов в долларах - Путин

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15:00 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ и Турция смогли провести сделку по поставкам комплекса С-400, отказавшись от расчетов в долларах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"Я только что разговаривал с президентом Турции, буквально полчаса назад. Мы говорили по ряду конкретных вопросов, но я напомню о нашей сделке в области ВТС (военно- технического сотрудничества), по поставкам С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчеты в долларах, то эти расчеты не пройдут. Ну, так, мы придумали другой вариант, и сделка все равно произошла", - сказал он.

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