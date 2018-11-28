Путин заверил, что пока не собирается покидать пост президента РФ
15:32 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заверил, что пока не собирается покидать главный государственный пост.
"Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь", - с улыбкой и под смех зала ответил Путин на вопрос одного из участников форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" о том, "как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену".
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