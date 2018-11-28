Путин заверил, что пока не собирается покидать пост президента РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиизаверил, что пока не собирается покидать главный государственный пост."Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь", - с улыбкой и под смех зала ответил Путин на вопрос одного из участников форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" о том, "как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену".