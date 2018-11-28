Участники программы реконструкции двух кварталов Кунцево остались довольны новостройкой компании ПИК
16:00 28.11.2018 Регион: Москва, Россия
Представители сообщества жителей 47 и 48 кварталов московского Кунцево, дома которых были включены в программу реконструкции этих районов, посетили новостройку на улице Ельнинской, дом 14 корпус 1. В этот здании, построенном компанией ПИК, уже живут те, кто получил новые квартиры по программе реконструкции и переселился из старых домов на улицах Бобруйской и Молодогвардейской.
|Осмотр дома начался с изучения плана новостройки. Фото группы ПИК
Результатам осмотра нового дома москвичи остались довольны и говорят, что в старое жилье возвращаются «с тоской». «Я живу на Коцюбинского, 5/2 в трехэтажном доме барачного типа, который после войны построили пленные немцы, - рассказывает Любовь Белоусова, участвовавшая в «экскурсии». - Жилье это строилось как временное, а получилось, что я уже представитель третьего поколения семьи, которая вынуждена каждый день здесь не просто жить, а биться за свое существование. Балки на крыше провалились, вода бежит по потолку и стенам, а я живу как раз на третьем, последнем этаже. А из нового дома, из современных квартир, не хотелось даже уходить. Спасибо жильцам нового дома, что пригласили нас и все показали, рассказали как живут».
Белоусова отмечает достоинства новостройки: «Дом высокий, а машин во дворе нет, тишина. Жилье ПИК строит очень качественное, отличная шумоизоляция, соседей не слышно. Далее из положительного, что мы увидели – это подъезд со входом без ступеней, лифт даже с музыкой. Очень тепло, даже в угловых квартирах – а для хрущевок, например, все знают – угловые квартиры просто бич, очень холодно в них. Большие ванные, кухни просторные, вообще квартиры очень хорошо спроектированы, грамотно спланирован каждый квадратный метр в квартирах, современная отделка, большие окна, все очень хорошо».
|Жители дома показали гостям свои новые квартиры. Фото группы ПИК
Жители новостройки рассказали визитерам, что нередко получали новые квартиры по площади не метр в метр, а большего размера, чем в старой квартире. «Например, в квартире 1 жильцы рассказали, что у них раньше была квартира площадью 44,5 квадратных метра, а дали 56 квадратных метра, - говорит Белоусова. - Это на 11,5 метров больше, а доплачивать за них не надо! С еще большим нетерпением будем ждать переселения в новое жилье. Быстрее бы уж все старые дома снесли и дали бы нам новые квартиры».
Новости
- 17:40 28.11.2018
- В Белоруссии казнили фигуранта дела "черных риэлторов"
- 17:12 28.11.2018
- Звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделаны с телефона, зарегистрированного на Украине
- 17:00 28.11.2018
- В ДТП в Кировской области погиб священник
- 16:32 28.11.2018
- Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме во Владимирской области
- 16:12 28.11.2018
- NASA анонсировало скорое возвращение США на Луну
- 16:00 28.11.2018
- Путин считает "керченский инцидент" провокацией украинской власти
- 15:32 28.11.2018
- Путин заверил, что пока не собирается покидать пост президента РФ
- 15:12 28.11.2018
- Женщина впервые возглавила армию страны-члена НАТО
- 15:00 28.11.2018
- РФ и Турция провели сделку по поставкам С-400, отказавшись от расчетов в долларах - Путин
- 14:22 28.11.2018
- Более 5 тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за угроз взрыва
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать