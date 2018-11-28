Участники программы реконструкции двух кварталов Кунцево остались довольны новостройкой компании ПИК

16:00 Регион: Москва, Россия

Представители сообщества жителей 47 и 48 кварталов московского Кунцево, дома которых были включены в программу реконструкции этих районов, посетили новостройку на улице Ельнинской, дом 14 корпус 1. В этот здании, построенном компанией ПИК, уже живут те, кто получил новые квартиры по программе реконструкции и переселился из старых домов на улицах Бобруйской и Молодогвардейской.

Осмотр дома начался с изучения плана новостройки. Фото группы ПИК

Результатам осмотра нового дома москвичи остались довольны и говорят, что в старое жилье возвращаются «с тоской». «Я живу на Коцюбинского, 5/2 в трехэтажном доме барачного типа, который после войны построили пленные немцы, - рассказывает Любовь Белоусова, участвовавшая в «экскурсии». - Жилье это строилось как временное, а получилось, что я уже представитель третьего поколения семьи, которая вынуждена каждый день здесь не просто жить, а биться за свое существование. Балки на крыше провалились, вода бежит по потолку и стенам, а я живу как раз на третьем, последнем этаже. А из нового дома, из современных квартир, не хотелось даже уходить. Спасибо жильцам нового дома, что пригласили нас и все показали, рассказали как живут».

Белоусова отмечает достоинства новостройки: «Дом высокий, а машин во дворе нет, тишина. Жилье ПИК строит очень качественное, отличная шумоизоляция, соседей не слышно. Далее из положительного, что мы увидели – это подъезд со входом без ступеней, лифт даже с музыкой. Очень тепло, даже в угловых квартирах – а для хрущевок, например, все знают – угловые квартиры просто бич, очень холодно в них. Большие ванные, кухни просторные, вообще квартиры очень хорошо спроектированы, грамотно спланирован каждый квадратный метр в квартирах, современная отделка, большие окна, все очень хорошо».

Жители дома показали гостям свои новые квартиры. Фото группы ПИК

Жители новостройки рассказали визитерам, что нередко получали новые квартиры по площади не метр в метр, а большего размера, чем в старой квартире. «Например, в квартире 1 жильцы рассказали, что у них раньше была квартира площадью 44,5 квадратных метра, а дали 56 квадратных метра, - говорит Белоусова. - Это на 11,5 метров больше, а доплачивать за них не надо! С еще большим нетерпением будем ждать переселения в новое жилье. Быстрее бы уж все старые дома снесли и дали бы нам новые квартиры».



