Путин считает "керченский инцидент" провокацией украинской власти

16:00 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин назвал «керченский инцидент» провокацией украинской власти в преддверии президентских выборов на Украине. Путин сообщил, что украинские корабли, задержанные в Керченском проливе, вошли в территориальные воды России, которые являлись таковыми до присоединения Крыма. Российские пограничники при задержании украинских нарушителей границы четко выполнили свой долг, — добавил Путин. Эхо Москвы