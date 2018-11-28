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Путин считает "керченский инцидент" провокацией украинской власти

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16:00 28.11.2018 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин назвал «керченский инцидент» провокацией украинской власти в преддверии президентских выборов на Украине. Путин сообщил, что украинские корабли, задержанные в Керченском проливе, вошли в территориальные воды России, которые являлись таковыми до присоединения Крыма. Российские пограничники при задержании украинских нарушителей границы четко выполнили свой долг, — добавил Путин. Эхо Москвы

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