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Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме во Владимирской области

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16:32 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Из-под завалов извлечено тело погибшей женщины", - сказал собеседник агентства. Пострадали три человека, одного из них достали из-под завалов и госпитализировали.

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