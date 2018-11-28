Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме во Владимирской области

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Из-под завалов извлечено тело погибшей женщины", - сказал собеседник агентства. Пострадали три человека, одного из них достали из-под завалов и госпитализировали.