Звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделаны с телефона, зарегистрированного на Украине
17:12 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, который зарегистрирован на Украине", - сказал собеседник агентства, отметив, что неизвестный звонил в службу безопасности торговых центров столицы.
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