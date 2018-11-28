Звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделаны с телефона, зарегистрированного на Украине

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звонки с угрозами взрывов в торговых центрах Москвы были сделаны с номера телефона, зарегистрированного на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, который зарегистрирован на Украине", - сказал собеседник агентства, отметив, что неизвестный звонил в службу безопасности торговых центров столицы.



