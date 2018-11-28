Украинские моряки пока остаются в статусе подозреваемых - суд
18:15 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все украинские военные моряки, которые были задержаны 25 ноября около Крымского полуострова, в настоящее время остаются в статусе подозреваемых, обвинение им не предъявлено. Об этом сообщается в среду на сайте Киевского районного суда города Симферополя.
"27 и 28 ноября 2018 года Киевским районным судом города Симферополя были рассмотрены постановления следователя Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения <...> подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации")", - говорится в сообщении.
Новости
- 18:45 28.11.2018
- Сенатор-демократ надеется, что Трамп, наконец, скажет Путину, что Америка - глобальный лидер
- 17:40 28.11.2018
- В Белоруссии казнили фигуранта дела "черных риэлторов"
- 17:12 28.11.2018
- Звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделаны с телефона, зарегистрированного на Украине
- 17:00 28.11.2018
- В ДТП в Кировской области погиб священник
- 16:32 28.11.2018
- Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме во Владимирской области
- 16:12 28.11.2018
- NASA анонсировало скорое возвращение США на Луну
- 16:00 28.11.2018
- Путин считает "керченский инцидент" провокацией украинской власти
- 16:00 28.11.2018
- Участники программы реконструкции двух кварталов Кунцево остались довольны новостройкой компании ПИК
- 15:32 28.11.2018
- Путин заверил, что пока не собирается покидать пост президента РФ
- 15:12 28.11.2018
- Женщина впервые возглавила армию страны-члена НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать