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Новости

Украинские моряки пока остаются в статусе подозреваемых - суд

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18:15 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все украинские военные моряки, которые были задержаны 25 ноября около Крымского полуострова, в настоящее время остаются в статусе подозреваемых, обвинение им не предъявлено. Об этом сообщается в среду на сайте Киевского районного суда города Симферополя.

"27 и 28 ноября 2018 года Киевским районным судом города Симферополя были рассмотрены постановления следователя Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения <...> подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

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