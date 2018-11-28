Сенатор-демократ надеется, что Трамп, наконец, скажет Путину, что Америка - глобальный лидер

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес рассчитывает, что глава американской администрации Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Аргентине, чтобы донести до Москвы позицию Вашингтона по ключевым вопросам международной повестки дня. Об этом Менендес заявил в среду, выступая на рабочем заседании Сената полного состава.

"У президента [Трампа] было много возможностей восстановить уверенность американского народа и возродить глобальное лидерство Америки применительно к политике в отношении России. И, хотя он раз за разом этого не делал, на этой неделе у него есть еще одна благоприятная возможность на саммите Группы двадцати в Буэнос-Айресе, где планируется его встреча с Путиным", - сказал законодатель, являющийся фактически заместителем председателя комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

"Президент Трамп должен <...> воспользоваться имеющейся на этой неделе в Буэнос-Айресе благоприятной возможностью, чтобы послать ясный сигнал Путину относительно того, что мы не потерпим все более агрессивного поведения на Украине", - считает Менендес. В Сенате он представляет штат Нью-Джерси.