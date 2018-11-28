СМИ: Постройку обитаемой базы на Луне одобрил Совет РАН
19:35 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия планирует развернуть на Луне обитаемую базу и построить там обсерватории, Совет РАН по космосу поддержал эти проекты, сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"На Совете РАН по космосу сегодня обсуждалась комплексная концепция общей программы исследования и освоения Луны, последовательность от автоматических аппаратов - "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27" - к пилотируемой программе, затем разворачивание станций на Луне, обсерваторий. Было решение поддержать эту концепцию и продолжить работы по ней", - сказал собеседник агентства.
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