СМИ: Постройку обитаемой базы на Луне одобрил Совет РАН

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует развернуть на Луне обитаемую базу и построить там обсерватории, Совет РАН по космосу поддержал эти проекты, сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На Совете РАН по космосу сегодня обсуждалась комплексная концепция общей программы исследования и освоения Луны, последовательность от автоматических аппаратов - "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27" - к пилотируемой программе, затем разворачивание станций на Луне, обсерваторий. Было решение поддержать эту концепцию и продолжить работы по ней", - сказал собеседник агентства.