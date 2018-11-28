Болгария решила отремонтировать свои МиГ-29
20:00 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Болгарии одобрило предложение Минобороны выделить около 40,5 млн евро на ремонт восьми самолетов МиГ-29 ее вооруженных сил Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ". Как сообщает в среду правительственная пресс-служба, реализация этого проекта необходима для выполнения обязательств Болгарии к НАТО в отношении охраны воздушного пространства и общей политики безопасности и обороны ЕС.
"Обеспечение летной готовности самолетов МиГ-29 позволит сохранить оборонительные возможности в период приобретения нового типа боевого самолета и в транзитный период его освоения и декларации его оперативной готовности", - отмечено в сообщении.
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