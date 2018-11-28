Болгария решила отремонтировать свои МиГ-29

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Болгарии одобрило предложение Минобороны выделить около 40,5 млн евро на ремонт восьми самолетов МиГ-29 ее вооруженных сил Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ". Как сообщает в среду правительственная пресс-служба, реализация этого проекта необходима для выполнения обязательств Болгарии к НАТО в отношении охраны воздушного пространства и общей политики безопасности и обороны ЕС.

"Обеспечение летной готовности самолетов МиГ-29 позволит сохранить оборонительные возможности в период приобретения нового типа боевого самолета и в транзитный период его освоения и декларации его оперативной готовности", - отмечено в сообщении.