Роскосмос распланировал активность России на Луне до 2040 года
20:15 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская программа освоения Луны будет реализована в несколько этапов до 2040 года, сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева, на котором обсуждалась программа исследования и освоения искусственного спутника Земли.
"Цель лунных программ - обеспечение национальных интересов на новом космическом рубеже. Интерес человечества к Луне связан, прежде всего, с тем, что на спутнике обнаружены уникальные районы, обладающие благоприятными условиями для строительства лунных баз. Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года", - говорится в сообщении.
Новости
- 20:00 28.11.2018
- Болгария решила отремонтировать свои МиГ-29
- 19:35 28.11.2018
- СМИ: Постройку обитаемой базы на Луне одобрил Совет РАН
- 18:45 28.11.2018
- Сенатор-демократ надеется, что Трамп, наконец, скажет Путину, что Америка - глобальный лидер
- 18:15 28.11.2018
- Украинские моряки пока остаются в статусе подозреваемых - суд
- 17:40 28.11.2018
- В Белоруссии казнили фигуранта дела "черных риэлторов"
- 17:12 28.11.2018
- Звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделаны с телефона, зарегистрированного на Украине
- 17:00 28.11.2018
- В ДТП в Кировской области погиб священник
- 16:32 28.11.2018
- Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме во Владимирской области
- 16:12 28.11.2018
- NASA анонсировало скорое возвращение США на Луну
- 16:00 28.11.2018
- Путин считает "керченский инцидент" провокацией украинской власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать