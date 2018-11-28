Роскосмос распланировал активность России на Луне до 2040 года

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская программа освоения Луны будет реализована в несколько этапов до 2040 года, сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева, на котором обсуждалась программа исследования и освоения искусственного спутника Земли.

"Цель лунных программ - обеспечение национальных интересов на новом космическом рубеже. Интерес человечества к Луне связан, прежде всего, с тем, что на спутнике обнаружены уникальные районы, обладающие благоприятными условиями для строительства лунных баз. Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года", - говорится в сообщении.