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Роскосмос распланировал активность России на Луне до 2040 года

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20:15 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская программа освоения Луны будет реализована в несколько этапов до 2040 года, сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева, на котором обсуждалась программа исследования и освоения искусственного спутника Земли.

"Цель лунных программ - обеспечение национальных интересов на новом космическом рубеже. Интерес человечества к Луне связан, прежде всего, с тем, что на спутнике обнаружены уникальные районы, обладающие благоприятными условиями для строительства лунных баз. Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года", - говорится в сообщении.

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