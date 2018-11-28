Фестивальные фильмы без прокатного удостоверения можно будет показывать чаще

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который смягчает требования к показу фильмов в рамках проводимых в России международных кинофестивалей, а также в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".

В частности, демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна на включенном в перечень правительства РФ международном кинофестивале, общая продолжительность которого составляет не менее трех и не более пятнадцати дней. При этом показ может осуществляться не более пяти раз. В предыдущей редакции закона допускался показ фильма в рамках международного кинофестиваля без оформления прокатного удостоверения не более двух раз в рамках десятидневного срока проведения международного кинофестиваля.