Фестивальные фильмы без прокатного удостоверения можно будет показывать чаще
20:45 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который смягчает требования к показу фильмов в рамках проводимых в России международных кинофестивалей, а также в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".
В частности, демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна на включенном в перечень правительства РФ международном кинофестивале, общая продолжительность которого составляет не менее трех и не более пятнадцати дней. При этом показ может осуществляться не более пяти раз. В предыдущей редакции закона допускался показ фильма в рамках международного кинофестиваля без оформления прокатного удостоверения не более двух раз в рамках десятидневного срока проведения международного кинофестиваля.
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