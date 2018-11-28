Магнус Карлсен сохранил звание чемпиона мира по шахматам
21:40 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на тай-брейке в матче против американца Фабиано Каруаны и сохранил звание чемпиона мира по шахматам.
Карлсен выиграл три партии подряд в рапид (25 минут на партию) и одержал победу в мини-матче из четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 3:0.
Новости
- 22:00 28.11.2018
- Депутаты Запорожья не смогли лишить русский язык статуса регионального
- 20:45 28.11.2018
- Фестивальные фильмы без прокатного удостоверения можно будет показывать чаще
- 20:15 28.11.2018
- Роскосмос распланировал активность России на Луне до 2040 года
- 20:00 28.11.2018
- Болгария решила отремонтировать свои МиГ-29
- 19:35 28.11.2018
- СМИ: Постройку обитаемой базы на Луне одобрил Совет РАН
- 18:45 28.11.2018
- Сенатор-демократ надеется, что Трамп, наконец, скажет Путину, что Америка - глобальный лидер
- 18:15 28.11.2018
- Украинские моряки пока остаются в статусе подозреваемых - суд
- 17:40 28.11.2018
- В Белоруссии казнили фигуранта дела "черных риэлторов"
- 17:12 28.11.2018
- Звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделаны с телефона, зарегистрированного на Украине
- 17:00 28.11.2018
- В ДТП в Кировской области погиб священник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать