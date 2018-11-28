Магнус Карлсен сохранил звание чемпиона мира по шахматам

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на тай-брейке в матче против американца Фабиано Каруаны и сохранил звание чемпиона мира по шахматам.

Карлсен выиграл три партии подряд в рапид (25 минут на партию) и одержал победу в мини-матче из четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 3:0.