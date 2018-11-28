Депутаты Запорожья не смогли лишить русский язык статуса регионального
22:00 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запорожский городской совет не смог лишить русский статуса регионального языка. Об этом сообщило в среду агентство УНН.
По его данным, депутаты не набрали необходимого количества голосов для отмены ранее принятого горсоветом решения о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье и о ретрансляции российских телеканалов в запорожских кабельных сетях.
Кроме того, горсовет не смог отменить принятое в 2007 году решение "О создании условий для дальнейшего развития русского языка в Запорожье" и "О проведении в Запорожье совещательного опроса граждан (консультативного референдума) по выявлению воли граждан города по предоставлению русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским" от 2009 года.
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