Путин дал добро на разработку генетических технологий
22:20 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство должно разработать в течение трех месяцев федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Документ размещен в среду на официальном портале правовой информации.
"В целях комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий, <...> а также совершенствования мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и осуществлению контроля в этой области постановляю: правительству Российской Федерации - в 3-месячный срок разработать и утвердить федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы", - говорится в тексте указа.
Правительству также предстоит обеспечить создание и развитие лабораторий и центров для проведения генетических исследований, "в том числе технологий генетического редактирования", на базе научных и образовательных организаций.
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