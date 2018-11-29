Законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3 внесен в конгресс США

09:00 Источник: Эхо Москвы

В конгресс США внесен законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3. Документ формально носит название «О прекращении российской ядерной агрессии». Он запрещает продлевать договор о сокращении наступательных вооружений, пока Россия не подведет под его действие свои новые системы вооружений. Эхо Москвы