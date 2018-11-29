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Законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3 внесен в конгресс США

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09:00 29.11.2018 Источник: Эхо Москвы

В конгресс США внесен законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3. Документ формально носит название «О прекращении российской ядерной агрессии». Он запрещает продлевать договор о сокращении наступательных вооружений, пока Россия не подведет под его действие свои новые системы вооружений.  Эхо Москвы

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