Законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3 внесен в конгресс США
09:00 29.11.2018 Источник: Эхо Москвы
В конгресс США внесен законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3. Документ формально носит название «О прекращении российской ядерной агрессии». Он запрещает продлевать договор о сокращении наступательных вооружений, пока Россия не подведет под его действие свои новые системы вооружений. Эхо Москвы
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