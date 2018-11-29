Трамп намерен "разобраться" с инцидентом в Керченском проливе - СМИ

09:32 Источник: РБК

Президент США заявил, что он «разберется» с тем, что произошло в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил в интервью газете The New York Post.

«Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что случилось [в Керченском проливе]», — сказал Трамп.

26 ноября, через день после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Керченском проливе, Трамп заявил, что это ему «не нравится». РБК



