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Новости

Трамп намерен "разобраться" с инцидентом в Керченском проливе - СМИ

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09:32 29.11.2018 Источник: РБК

Президент США заявил, что он «разберется» с тем, что произошло в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил в интервью газете The New York Post.

«Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что случилось [в Керченском проливе]», — сказал Трамп.

26 ноября, через день после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Керченском проливе, Трамп заявил, что это ему «не нравится».  РБК

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