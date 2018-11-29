Путин разрешил присваивать аэропортам, ж/д-станциями и портам имена выдающихся людей

11:00 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин своим указом разрешил присваивать аэропортам, ж/д-станциями и портам имена выдающихся людей.

При этом присвоение имен будет осуществлять президент по представлению правительства. В свою очередь, предложения правительству будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения. Присвоение имени не влечет за собой изменение уже установленного наименования географического объекта. Эхо Москвы