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Путин разрешил присваивать аэропортам, ж/д-станциями и портам имена выдающихся людей

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11:00 29.11.2018 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин своим указом разрешил присваивать аэропортам, ж/д-станциями и портам имена выдающихся людей.

При этом присвоение имен будет осуществлять президент по представлению правительства. В свою очередь, предложения правительству будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения. Присвоение имени не влечет за собой изменение уже установленного наименования географического объекта. Эхо Москвы

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