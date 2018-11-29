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Оставшийся под завалом в шахте "Денисовская" шахтер погиб

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10:05 29.11.2018

Шахтер, оказавшийся под завалом после обрушения кровли в шахте «Денисовская» в Якутии, погиб. Из шахты извлекли фрагменты тела. Об этом ЯСИА сообщили в диспетчерской шахты. Погибшему шахтеру было 52 года.

Напомним, обрушение породы в шахте ГОКа «Денисовский» УК «Колмар» произошло вечером 28 ноября на глубине 230 метров. На момент обрушения в шахте находились 55 человек, 34 из них — на аварийном участке.

Спасательные работы велись работниками шахты c привлечением Нерюнгринского военизированного горно-спасательного гарнизона. Работали три смены, в каждой из которых около 12 человек.

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