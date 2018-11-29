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Новости

На Украине заявили, что РФ заблокировала украинские порты в Азовском море

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10:20 29.11.2018 Источник: Эхо Москвы

Россия заблокировала украинские порты в Азовском море. Об этом объявил министр инфраструктуры Украины. В Москве это заявление не комментировали. США тем временем обсуждают ответные меры в отношении России из-за конфликта в Керченском проливе.

Российские пограничники в портах Азовского моря и в районе Керченского пролива заблокировали 35 судов. Они не могут выйти из Бердянска и Мариуполя или наоборот туда войти. Действия российской стороны направлены на эскалацию ситуации в Азовском море и дестабилизации региона, написал на своей странице в Facebook украинский министр инфраструктуры. Владимир Омелян убеждён: так Россия пытается постепенно вытеснить Украину со своих законных территорий, закреплённых нормами международного права. Из-за конфликта в Керченском проливе, который произошёл в воскресенье, под вопросом оказалась встреча президентов Путина и Трампа на саммите в Аргентине, он открывается завтра. Хозяин Белого дома примет решение после того как получит полный отчёт об инциденте в Чёрном море. В Кремле заявили, что продолжают подготовку к встрече. Администрация Трампа обсуждает варианты ответных мер на недавний инцидент, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер газете Washington Post. Действия Россия явно носят незаконный характер, заявил Волкер. По его мнению, нет обстоятельств для оправдания обстрела украинских судов и ареста моряков.

Под стражей оказались все моряки трёх задержанных украинских кораблей и сотрудник СБУ. В общей сложности в Крыму арестованы 24 человека по обвинению в нарушении госграницы. Киев назвал их военнопленными. Москва обвиняет в недавнем конфликте украинские власти и называет действия моряков провокацией. Эхо Москвы

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