Директора православной гимназии осудили на 17 лет за насилие над детьми

10:00 Источник: Эхо Москвы

В Якутии суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима бывшего директора Свято-Иннокентиевской православной гимназии иеромонаха Мелетия. Он признан виновным в сексуальном насилии над детьми, сообщает «Медиа-зона». Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд также обязал бывшего директора школы выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим и пройти лечение у психиатра.

Иеромонаха задержали в июне прошлого года. Сначала ему вменялось два эпизода, но позже выяснилось, что было 87 случаев насилия. Эхо Москвы