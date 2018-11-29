Директора православной гимназии осудили на 17 лет за насилие над детьми
10:00 29.11.2018 Источник: Эхо Москвы
В Якутии суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима бывшего директора Свято-Иннокентиевской православной гимназии иеромонаха Мелетия. Он признан виновным в сексуальном насилии над детьми, сообщает «Медиа-зона». Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд также обязал бывшего директора школы выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим и пройти лечение у психиатра.
Иеромонаха задержали в июне прошлого года. Сначала ему вменялось два эпизода, но позже выяснилось, что было 87 случаев насилия. Эхо Москвы
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