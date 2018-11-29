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Могилы мусульманских святых Крыму предложили защитить с помощью закона

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11:05 29.11.2018

На территории Крыма необходимо защитить законом азизы – могилы мусульманских святых. Об этом сегодня на пресс-конференции в Республиканском пресс-центре заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, передаёт корреспондент Крымского информационного агентства. 

«Более 100 мусульманских азизов находятся вне правового поля. Мы уже обсуждали с комитетом культурного наследия, чтобы совместно с Духовным управлением мусульман Крыма внести их в правовое поле. Это широкий исторический и культурный пласт, наследие нашего полуострова и Российской Федерации, поэтому азизы нужно защитить законом», — сказал Бальбек. 

«Нужно сделать всё, чтобы этот пласт истории не ушёл в небытие, был защищён законом. Это повышает привлекательность Крыма, поскольку после введения азизов в правовое поле, можно будет предлагать туристам и экспертному сообществу чёткую карту в виде реестра объектов культурного наследия», — также отметил депутат.  kianews24.ru

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