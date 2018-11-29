Зурабишвили победила на выборах президента с 59,52% голосов - ЦИК Грузии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52 % голосов, у Григола Вашадзе - 40,48 %. Об этом сообщил в четверг ЦИК страны.

По его данным, после подсчета голосов на всех 3 705 избирательных участках за Зурабишвили проголосовали 1 миллион 147 тысяч 627 избирателей, что составляет 59,52 % голосов, за Вашадзе - 780 тыс. 633, это 40,48 % голосов.

В среду в Грузии прошел второй тур выборов, в котором участвовали независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта" (ГМ) и кандидат в президенты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД - партия сторонников экс-президента Михаила Саакашвили) и 10 союзных с ЕНД организаций Григола Вашадзе. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 56,23% общего количества избирателей.







