Зурабишвили победила на выборах президента с 59,52% голосов - ЦИК Грузии
11:32 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52 % голосов, у Григола Вашадзе - 40,48 %. Об этом сообщил в четверг ЦИК страны.
По его данным, после подсчета голосов на всех 3 705 избирательных участках за Зурабишвили проголосовали 1 миллион 147 тысяч 627 избирателей, что составляет 59,52 % голосов, за Вашадзе - 780 тыс. 633, это 40,48 % голосов.
В среду в Грузии прошел второй тур выборов, в котором участвовали независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта" (ГМ) и кандидат в президенты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД - партия сторонников экс-президента Михаила Саакашвили) и 10 союзных с ЕНД организаций Григола Вашадзе. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 56,23% общего количества избирателей.
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