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Митрополит Петербургский освятит в Исаакиевском соборе придел, который заберут у музея

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12:00 29.11.2018 Источник: Фонтанка.ру

В Исаакиевском соборе 7 декабря пройдет освящение придела святой Екатерины. По словам сотрудников музея "Исаакиевский собор", им объявили о том, что службу возглавит митрополит Варсонофий, долгое время боровшийся за передачу храма в пользование РПЦ. Специально под это событие сотрудникам музея поручено убрать леса с реконструируемой части екатерининского придела.

Вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил «Фонтанке», что точная дата освящения пока неизвестна. Причиной передачи придела, отметил чиновник, стало обращение настоятеля храма, который пожаловался на то,что верующим не хватает места. На реставрационных работах, по его словам, это не отразится.

К обсуждению темы передачи прихода также подключился депутат Борис Вишневский, в среду днем он направил обращение в Смольный с просьбой остановить передачу придела. «В приделе св. Екатерины Музей постоянно проводит выставки, презентации книг, иные культурные мероприятия. Помимо музейной функции, придел св. Екатерины используется для музейно-просветительской функции. В Екатерининском приделе Музеем запланировано проведение необходимых реставрационных работ. Если в приделе начнутся богослужения, будет сорвана плановая реставрация», – утверждает депутат.

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