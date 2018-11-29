Рэпер Хаски намерен перевести собранные для него деньги правозащитным организациям

12:05 Источник: Эхо Москвы

Рэпер Хаски пообещал перевести собранные для него деньги правозащитным организациям. Исполнитель назвал «Агору», «Открытую Россию», а также издание «Медиазона». В своем видеообращении он поблагодарил поклонников и коллег по сцене, в частности, музыкантов Oxxymiron, Noize MC и Басту, которые выступили на концерте в его поддержку. Рэпер также пообещал помочь группам ICE2PEAK и «Френдзона» в случае, если их концерты продолжат отменять. Эхо Москвы