Рэпер Хаски намерен перевести собранные для него деньги правозащитным организациям
12:05 29.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Рэпер Хаски пообещал перевести собранные для него деньги правозащитным организациям. Исполнитель назвал «Агору», «Открытую Россию», а также издание «Медиазона». В своем видеообращении он поблагодарил поклонников и коллег по сцене, в частности, музыкантов Oxxymiron, Noize MC и Басту, которые выступили на концерте в его поддержку. Рэпер также пообещал помочь группам ICE2PEAK и «Френдзона» в случае, если их концерты продолжат отменять. Эхо Москвы
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