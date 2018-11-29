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Рэпер Хаски намерен перевести собранные для него деньги правозащитным организациям

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12:05 29.11.2018 Источник: Эхо Москвы

Рэпер Хаски пообещал перевести собранные для него деньги правозащитным организациям. Исполнитель назвал «Агору», «Открытую Россию», а  также издание «Медиазона». В  своем видеообращении он поблагодарил поклонников и  коллег по сцене, в  частности, музыкантов Oxxymiron, Noize MC и Басту, которые выступили на концерте в его поддержку. Рэпер также пообещал помочь группам ICE2PEAK и «Френдзона» в случае, если их концерты продолжат отменять. Эхо Москвы

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