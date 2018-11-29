Московский кредитный банк выпустил внутрироссийские аккредитивы для компании ТАЛМЕР

12:19

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с системным интегратором и поставщиком IT-решений компанией ТАЛМЕР начал развивать направление внутрироссийских аккредитивов. Продукт позволяет избежать риска непоставки или несвоевременной поставки продукции от российских компаний. Аккредитив был номинирован в иностранной валюте и исполнялся в рублях по курсу Центробанка на дату операции. Клиент также воспользовался опцией пост-финансирования, получив от МКБ дополнительную отсрочку платежа.





«Аккредитивная форма расчетов интересна также поставщику, который закрывает для себя риск неоплаты за товар покупателем, - уверена начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. - Московский кредитный банк предоставляет для своих клиентов качественный сервис при работе по аккредитивам, включая такие возможности, как пост-финансирование в валюте отличной от валюты аккредитива, дисконтирование. Клиент заключает с банком мультивалютный договор, в рамках которого имеет возможность выпускать аккредитивы в различных валютах, в том числе в рублях».