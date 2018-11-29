Московский кредитный банк выпустил внутрироссийские аккредитивы для компании ТАЛМЕР
12:19
29.11.2018
Московский кредитный банк (МКБ) совместно с системным интегратором и поставщиком IT-решений компанией ТАЛМЕР начал развивать направление внутрироссийских аккредитивов. Продукт позволяет избежать риска непоставки или несвоевременной поставки продукции от российских компаний. Аккредитив был номинирован в иностранной валюте и исполнялся в рублях по курсу Центробанка на дату операции. Клиент также воспользовался опцией пост-финансирования, получив от МКБ дополнительную отсрочку платежа.
«Аккредитивная форма расчетов интересна также поставщику, который закрывает для себя риск неоплаты за товар покупателем, - уверена начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. - Московский кредитный банк предоставляет для своих клиентов качественный сервис при работе по аккредитивам, включая такие возможности, как пост-финансирование в валюте отличной от валюты аккредитива, дисконтирование. Клиент заключает с банком мультивалютный договор, в рамках которого имеет возможность выпускать аккредитивы в различных валютах, в том числе в рублях».
- 13:32 29.11.2018
-
В итальянском городе Фьюджи неизвестные взяли в заложники 20 человек
- 13:20 29.11.2018
-
Независимым АЗС разрешили повысить цены на топливо
- 13:14 29.11.2018
-
Мэр Собянин объяснил для чего в Москве создается инновационный кластер
- 13:05 29.11.2018
-
США не намерены размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования
- 13:00 29.11.2018
-
Кремль негативно воспринял призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море
- 12:32 29.11.2018
-
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель
- 12:20 29.11.2018
-
Кабмин не планирует увеличивать штрафы для интернет- компаний из-за несоблюдения законов РФ
- 12:05 29.11.2018
-
Рэпер Хаски намерен перевести собранные для него деньги правозащитным организациям
- 12:00 29.11.2018
-
Митрополит Петербургский освятит в Исаакиевском соборе придел, который заберут у музея
- 11:32 29.11.2018
-
Зурабишвили победила на выборах президента с 59,52% голосов - ЦИК Грузии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать