Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель
12:32 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,4% и составила $57,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня $58 за баррель 25 октября 2017 г.
В свою очередь цена январского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 0,9%, до $49,82, пробив психологическую отметку в $50 впервые с 10 октября прошлого года.
Цены на нефть начали падение в первой половине октября текущего года. В частности, стоимость марки Brent за этот период подешевела примерно на 30%.
Ранее 28 ноября Министерство энергетики США сообщило об очередных данных по коммерческим запасам нефти в США, согласно которым запасы за неделю подросли на 3,58 млн баррелей и по состоянию на 23 ноября составили 450,5 млн баррелей. Эти данные превысили ожидания аналитиков, которые прогнозировали увеличение запасов на 1 млн баррелей.
Новости
- 13:32 29.11.2018
- В итальянском городе Фьюджи неизвестные взяли в заложники 20 человек
- 13:20 29.11.2018
- Независимым АЗС разрешили повысить цены на топливо
- 13:14 29.11.2018
- Мэр Собянин объяснил для чего в Москве создается инновационный кластер
- 13:05 29.11.2018
- США не намерены размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования
- 13:00 29.11.2018
- Кремль негативно воспринял призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море
- 12:20 29.11.2018
- Кабмин не планирует увеличивать штрафы для интернет- компаний из-за несоблюдения законов РФ
- 12:19 29.11.2018
- Московский кредитный банк выпустил внутрироссийские аккредитивы для компании ТАЛМЕР
- 12:05 29.11.2018
- Рэпер Хаски намерен перевести собранные для него деньги правозащитным организациям
- 12:00 29.11.2018
- Митрополит Петербургский освятит в Исаакиевском соборе придел, который заберут у музея
- 11:32 29.11.2018
- Зурабишвили победила на выборах президента с 59,52% голосов - ЦИК Грузии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать