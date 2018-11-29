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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

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12:32 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,4% и составила $57,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня $58 за баррель 25 октября 2017 г.

В свою очередь цена январского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 0,9%, до $49,82, пробив психологическую отметку в $50 впервые с 10 октября прошлого года.

Цены на нефть начали падение в первой половине октября текущего года. В частности, стоимость марки Brent за этот период подешевела примерно на 30%.

Ранее 28 ноября Министерство энергетики США сообщило об очередных данных по коммерческим запасам нефти в США, согласно которым запасы за неделю подросли на 3,58 млн баррелей и по состоянию на 23 ноября составили 450,5 млн баррелей. Эти данные превысили ожидания аналитиков, которые прогнозировали увеличение запасов на 1 млн баррелей.

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