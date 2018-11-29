Кремль негативно воспринял призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Петра Порошенко отправить в Азовское море корабли НАТО. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, какова позиция Кремля на этот счет, он сказал: "Негативная". Как отметил Песков, сама постановка такого вопроса "нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко".