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Независимым АЗС разрешили повысить цены на топливо

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13:20 29.11.2018 Источник: РБК

Независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо, которое было заключено в начале ноября. Об этом РБК рассказал президент Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша.

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша. Это подтвердил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

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