Независимым АЗС разрешили повысить цены на топливо

13:20 Источник: РБК

Независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо, которое было заключено в начале ноября. Об этом РБК рассказал президент Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша.

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша. Это подтвердил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.