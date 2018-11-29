В Швеции посчитали сельское хозяйство наиболее быстро растущей сферой экономики РФ

14:12 Источник: Газета.Ru

Шведский журнал Lantbrukets Affarstidning назвал сельское хозяйство в России наиболее быстро растущей сферой экономики страны.

Как отмечает издание, в настоящий момент российская сторона экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, а увеличение объемов экспорта российской сельскохозяйственной продукции за последние пять лет авторы статьи оценивают в 20%. Таким образом, отмечают они, Россия вышла из зависимости от импорта продовольствия и превратилась в одного из наиболее серьезных игроков на международном экспортном рынке.

В качестве объяснения подобной ситуации в материале говорится о преодолении ситуации в стране, где после распада СССР произошел коллапс сельского хозяйства, благодаря решению инвестировать в отрасль, принятому в 2005 году. Издание указывает, что по итогам 2017 года Россия стала лидером пшеницы, заняла второе место в по величине среди производителей зерновых и семян подсолнечника, и третье — по количеству произведенного молока.

Ранее сообщалось, что Россия создаст в Сирии крупнейший хаб по экспорту пшеницы на Ближнем Востоке. Газета.Ru