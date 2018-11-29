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Новости

Мэр Собянин объяснил для чего в Москве создается инновационный кластер

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13:14 29.11.2018

На своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, каким будет инновационный кластер столицы, который будет создан в столице.

«Инновационный кластер - это общедоступная платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта, - отметил градоначальник. -Инновационный кластер станет интегратором, помогая бизнесу и ученым устанавливать горизонтальные связи и вместо разобщенности получать мощный синергетический эффект».

По словам Собянина, кластер может объединить компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в частности, высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты. При этом получить статус участника кластера, по словам градоначальника просто - путем подачи онлайн-заявки на специально созданной IT-платформе, которая будет консолидировать участников проекта. Участники кластера смогут получить различные формы государственной поддержки, они будут зависеть от активности работы. 

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