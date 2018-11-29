Устав автокефальной украинской церкви утвержден - СМИ
14:32 29.11.2018 Источник: НГ-Online
Греческое новостное агентство Ethnos со ссылкой на собственный источник сообщает, что устав автокефальной украинской церкви будет принят сегодня в Стамбуле, в последний день заседания Священного Синода Константинопольского патриархата. После этого текст будет представлен для утверждения объединительному Собору, который пройдет в Киеве. Собор также должен будет избрать патриарха новой поместной церкви.
Павел Скрыльников
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