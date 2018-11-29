В Киеве намерены добиваться закрытия Босфорского пролива для кораблей РФ
15:00 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина намерена добиваться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей из-за воскресного инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил в четверг командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко на проходящей в Киеве Международной конференции по вопросам морской безопасности.
"В соответствии с нормами конвенции Монтрё, а именно пункта 19, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - заявил командующий ВМС.
Конвенция Монтрё о режиме Черноморских проливов была принята в 1936 году и восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы. Однако режим прохода для военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних введены существенные ограничения. Турция имеет также право закрыть проход военных кораблей в случае ее участия в войне, а также если она посчитает, что существует непосредственная угроза ее безопасности. Пролив может быть также закрыт для кораблей воюющих государств, даже если сама Турция не участвует в конфликте.
В минувшее воскресенье, 25 ноября, три катера Военно- морских сил Украины предприняли попытку прохода из Черного в Азовское море, не соблюдая установленные правила прохода через Керченский пролив, нарушив при этом границу РФ. На законные требования остановиться они не отреагировали, вынудив российских пограничников открыть огонь. В результате три украинских катера были задержаны. Их команды решением суда арестованы на два месяца.
В Москве расценили действия украинских ВМС как откровенную провокацию. В Киеве же использовали инцидент для введения в отдельных районах страны военного положения сроком на 30 дней.
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