0
0
49
Новости

В Киеве намерены добиваться закрытия Босфорского пролива для кораблей РФ

Добавить в избранное

15:00 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина намерена добиваться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей из-за воскресного инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил в четверг командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко на проходящей в Киеве Международной конференции по вопросам морской безопасности.

"В соответствии с нормами конвенции Монтрё, а именно пункта 19, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - заявил командующий ВМС.

Конвенция Монтрё о режиме Черноморских проливов была принята в 1936 году и восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы. Однако режим прохода для военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних введены существенные ограничения. Турция имеет также право закрыть проход военных кораблей в случае ее участия в войне, а также если она посчитает, что существует непосредственная угроза ее безопасности. Пролив может быть также закрыт для кораблей воюющих государств, даже если сама Турция не участвует в конфликте.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три катера Военно- морских сил Украины предприняли попытку прохода из Черного в Азовское море, не соблюдая установленные правила прохода через Керченский пролив, нарушив при этом границу РФ. На законные требования остановиться они не отреагировали, вынудив российских пограничников открыть огонь. В результате три украинских катера были задержаны. Их команды решением суда арестованы на два месяца.

В Москве расценили действия украинских ВМС как откровенную провокацию. В Киеве же использовали инцидент для введения в отдельных районах страны военного положения сроком на 30 дней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:12 29.11.2018
Правительство разрешило не устанавливать на автомобили знак "шипы"
0
1
14:32 29.11.2018
Устав автокефальной украинской церкви утвержден - СМИ
0
143
14:12 29.11.2018
В Швеции посчитали сельское хозяйство наиболее быстро растущей сферой экономики РФ
0
113
14:00 29.11.2018
Кабинет профессора Колумбийского университета изрисовали свастиками
0
136
13:32 29.11.2018
В итальянском городе Фьюджи неизвестные взяли в заложники 20 человек
0
176
13:20 29.11.2018
Независимым АЗС разрешили повысить цены на топливо
0
180
13:14 29.11.2018
Мэр Собянин объяснил для чего в Москве создается инновационный кластер
0
170
13:05 29.11.2018
США не намерены размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования
0
197
13:00 29.11.2018
Кремль негативно воспринял призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море
0
203
12:32 29.11.2018
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель
0
246

Возврат к списку