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Новости

Правительство разрешило не устанавливать на автомобили знак "шипы"

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15:12 29.11.2018 Источник: Lenta.ru

Правительство внесло изменения в правила дорожного движения, исключающие обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили, имеющие шипованные шины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

Знак, за отсутствие которого еще весной 2017-го был введен штраф в размере 500 рублей, признан неактуальным, так как тип зимней резины, по мнению чиновников, перестал в значительной степени влиять на динамические характеристики машины.

Тем же постановлением людей, передвигающихся в инвалидных колясках с двигателем, приравняли к обычным пешеходам, а людям с третьей группой инвалидности разрешили останавливаться под знаком «Стоянка запрещена» и его разновидностями.

2 ноября сообщалось, что МВД направило в правительство проект постановления об отмене знака «Шипы». Lenta.Ru

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