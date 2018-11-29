Путин подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина
15:32 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти кинорежиссера и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислава Говорухина. Об этом Путин сообщил на встрече с членами Центрального штаба ОНФ.
"Не могу не вспомнить о человеке, который многое сделал для становление Общероссийского народного фронта (ОНФ). Я имею в виду Говорухина Станислава Сергеевича. Сегодня был подписан указ об увековечении его памяти", - сказал президент.
Станислав Говорухин скончался в июне 2018 года.
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