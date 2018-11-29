Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
16:12 29.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Регги включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Представители организации назвали это направление музыкой, которая внесла свой вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности.
В ЮНЕСКО отметили, что первоначально регги считали музыкой маргинальных групп на Ямайке, но сейчас её играют люди из разных слоёв общества.
С предложением включить регги в список культурного наследия в сентябре выступила Ямайка. Глава Минкультуры страны Оливия Гранж заявляла, что это станет значительным достижением государства. Говорит Москва
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