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Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

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16:12 29.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Регги включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Представители организации назвали это направление музыкой, которая внесла свой вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности.

В ЮНЕСКО отметили, что первоначально регги считали музыкой маргинальных групп на Ямайке, но сейчас её играют люди из разных слоёв общества.

С предложением включить регги в список культурного наследия в сентябре выступила Ямайка. Глава Минкультуры страны Оливия Гранж заявляла, что это станет значительным достижением государства.  Говорит Москва

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