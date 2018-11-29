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РФ обратится в международные организации из-за военного положения на Украине - Матвиенко

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17:40 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия намерена обратиться в международные организации из-за ущемления прав граждан Украины вследствие введения в стране военного положения после инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских моряков. Об этом сообщила на пресс- конференции после пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы обратимся в международные организации, чтобы обратить внимание на ущемление прав граждан Украины в связи с вводом военного положения", - сказала она.

По словам Матвиенко, представителей Совета Федерации "волнует вопрос, что военное положение введено в тех регионах Украины, где наименьшая поддержка населением действующей власти".

"Минимальная, я бы сказала, поддержка, где проживает больше всего русскоязычного населения. Для чего так сделано? Чтобы запугать людей, а второе - ограничить их права и свободы. С введением военного положения там людям просто "закрыли рот пластырем" и не позволят высказывать свое мнение, не позволят выражать свою позицию, проводить акции, митинги, демонстрации", - пояснила она.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. По факту инцидента было в России было возбуждено уголовное дело, суды в Симферополе арестовали часть украинских моряков, задержанных российскими пограничниками.

В Украине после инцидента с 26 ноября было введено военное положение на 30 дней. Оно действует на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории.


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