Проигравший кандидат в президенты Грузии не признает результаты выборов
18:19 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проигравший на прошедших в Грузии президентских выборах Григол Вашадзе заявил, что не признает результатов голосования. Об этом политик заявил в четверг на встрече со сторонниками основанной им оппозиционной коалиции "Сила в единстве".
"У нас не было президентских выборов. Это был криминальный фарс. Мы не признаем эти выборы и их результаты. У Грузии нет президента", - заявил Вашадзе, выступление которого транслировал телеканал "Рустави 2".
Новости
- 13:05 29.11.2018
- США не намерены размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования
- 20:00 28.11.2018
- Болгария решила отремонтировать свои МиГ-29
- 15:12 28.11.2018
- Женщина впервые возглавила армию страны-члена НАТО
- 11:20 28.11.2018
- Cамолет-разведчик США заметили у Керченского пролива
- 11:05 28.11.2018
- Украина хочет размещения военной базы США на своей территории
- 21:10 27.11.2018
- Три раненых украинских моряка также попали в число арестованных судом
- 19:40 27.11.2018
- Арестованные украинские катера несли на борту немало оружия
- 21:35 26.11.2018
- Лукашевич: ВС Украины готовят в Донбассе провокации с химоружием
- 21:15 26.11.2018
- На одном из арестованных украинских катеров были сотрудники спецслужб Украины
- 20:13 26.11.2018
- Столтенберг: Нет никаких оправданий применения Россией сил против украинских кораблей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать