Проигравший кандидат в президенты Грузии не признает результаты выборов

18:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проигравший на прошедших в Грузии президентских выборах Григол Вашадзе заявил, что не признает результатов голосования. Об этом политик заявил в четверг на встрече со сторонниками основанной им оппозиционной коалиции "Сила в единстве".

"У нас не было президентских выборов. Это был криминальный фарс. Мы не признаем эти выборы и их результаты. У Грузии нет президента", - заявил Вашадзе, выступление которого транслировал телеканал "Рустави 2".