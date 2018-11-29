Трамп: Я, скорее всего, встречусь с Владимиром Путиным...
19:10 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита лидеров стран "Группы двадцати" (G20) в Аргентине, скорее всего, состоится. Об этом он сказал в четверг, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на саммит.
"Я, скорее всего, встречусь с Владимиром Путиным <...>", - сказал американский лидер. Он также отметил, что примет окончательное решение о встрече с российским президентом во время перелета в Аргентину.
Новости
- 20:12 29.11.2018
- Песков: Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ...
- 20:10 29.11.2018
- В Краснодаре сотрудники Росгвардии были обстреляны неизвестным
- 19:45 29.11.2018
- Лукашенко намекнул Медведеву на "национальный эгоизм" в торговле
- 19:44 29.11.2018
- Встречи Путина с Трампом в Аргентине не будет
- 18:19 29.11.2018
- Проигравший кандидат в президенты Грузии не признает результаты выборов
- 17:40 29.11.2018
- РФ обратится в международные организации из-за военного положения на Украине - Матвиенко
- 17:12 29.11.2018
- Экстремисты, готовившие убийство силовиков и бизнесменов, ликвидированы в КБР
- 17:00 29.11.2018
- Армения не собирается сотрудничать с Европой или с США в ущерб отношениям с Россией
- 16:32 29.11.2018
- Режиссер Квентин Тарантино впервые женился
- 16:12 29.11.2018
- Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать