Трамп: Я, скорее всего, встречусь с Владимиром Путиным...

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита лидеров стран "Группы двадцати" (G20) в Аргентине, скорее всего, состоится. Об этом он сказал в четверг, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на саммит.

"Я, скорее всего, встречусь с Владимиром Путиным <...>", - сказал американский лидер. Он также отметил, что примет окончательное решение о встрече с российским президентом во время перелета в Аргентину.