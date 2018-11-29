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Лукашенко намекнул Медведеву на "национальный эгоизм" в торговле

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19:45 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что "национальный эгоизм" способствует появлению барьеров в торговле в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом, по сообщению президентской пресс-службы, глава белорусского государства заявил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), которое будет полностью транслироваться в субботу. В нем поднимались вопросы экономического развития Белоруссии и основных драйверов роста, развития Евразийского экономического союза, глобальной повестки дня и международной политики, цифровизации на евразийском пространстве.

"Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде - я Дмитрию Анатольевичу [Медведеву] с таким намеком говорил - сквозит национальный эгоизм в торговле, но мы знаем, что этого быть не должно", - сказал белорусский президент.

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