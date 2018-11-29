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В Краснодаре сотрудники Росгвардии были обстреляны неизвестным

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20:10 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный в Краснодаре открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и был ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Краснодаре, двое бойцов получили ранения. Ответным огнем нападавший уничтожен", - сказал он.

Грибакин уточнил, что мужчина подошел к автомобилю Росгвардии, в котором находились двое сотрудников, и начал стрелять через стекло. "Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку", - сказал представитель ведомства. Личность стрелявшего пока не установлена.

Оба пострадавших госпитализированы, одного из них оперируют.

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