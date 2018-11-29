Встречи Путина с Трампом в Аргентине не будет

19:44 Источник: НГ-Online





Исходя из того, что и корабли, и моряки не вернулись в Украину из России, я решил, что было бы лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированнуб встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду значимого (российско-американского) саммита, как только эта ситуация будет решена!", - написал Трамп.