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Новости

Встречи Путина с Трампом в Аргентине не будет

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19:44 29.11.2018 Источник: НГ-Online

Президент США в своем "Твиттере" сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Исходя из того, что и корабли, и моряки не вернулись в Украину из России, я решил, что было бы лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированнуб встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду значимого (российско-американского) саммита, как только эта ситуация будет решена!", - написал Трамп.

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